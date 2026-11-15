Pięciu dyplomatycznych sojuszników Tajwanu wyraziło poparcie dla jego udziału w międzynarodowych działaniach klimatycznych podczas szczytu przywódców w ramach COP31 w Antalyi w Turcji. Jak podaje Taipei Times, takie oświadczenia złożyli przedstawiciele Wysp Marshalla, Palau, Eswatini, Tuvalu oraz Saint Kitts i Nevis.

Oświadczenia sojuszników Tajwanu

Prezydentka Wysp Marshalla Hilda Heine oświadczyła, że wszystkie głosy, w tym głos Tajwanu, muszą zostać wysłuchane. Według tajwańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwróciła również uwagę na działania Tajwanu na rzecz oddzielenia wzrostu gospodarczego od emisji dwutlenku węgla oraz wzmacniania odporności na zmianę klimatu.

Prezydent Palau Surangel Whipps Jr. nazwał Tajwan ważnym partnerem, który odgrywa wiodącą rolę we wzmacnianiu odporności na klęski żywiołowe, transformacji energetycznej i bezpieczeństwie żywnościowym. Oświadczył, że Tajwan powinien uczestniczyć w spotkaniach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz innych forach ONZ.

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Wkład w politykę klimatyczną

Premier Eswatini Russell Dlamini wskazał na doświadczenie Tajwanu i Japonii w przygotowaniu na klęski żywiołowe oraz rozwoju odpornej infrastruktury. Premier Tuvalu Feleti Penitala Teo podkreślił, że zmiana klimatu i działania na rzecz klimatu nie są ograniczone granicami politycznymi, a chętnych partnerów nie należy wykluczać ze współpracy międzynarodowej.

Wicepremier Saint Kitts i Nevis Geoffrey Hanley zwrócił uwagę na wkład Tajwanu w zarządzanie środowiskowe, gospodarkę o obiegu zamkniętym, odporność klimatyczną, zieloną energię i rozwój potencjału. Minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung podziękował sojusznikom i oświadczył, że Tajwan będzie nadal współpracował z nimi oraz innymi partnerami w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

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