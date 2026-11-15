Пять дипломатических союзников Тайваня выразили поддержку его участию в международных климатических усилиях во время саммита лидеров в рамках COP31 в Анталье, Турция. Как сообщает Taipei Times, с такими заявлениями выступили представители Маршалловых Островов, Палау, Эсватини, Тувалу и Сент-Китса и Невиса.

Заявления союзников Тайваня

Президент Маршалловых Островов Хильда Хайне заявила, что должны быть услышаны все голоса, в том числе голос Тайваня. По данным Министерства иностранных дел Тайваня, она также отметила работу Тайваня по отделению экономического роста от выбросов углерода и усилению устойчивости к изменению климата.

Президент Палау Сурангел Уиппс-младший назвал Тайвань важным партнером, который играет ведущую роль в повышении устойчивости к стихийным бедствиям, энергетическом переходе и продовольственной безопасности. Он заявил о необходимости участия Тайваня во встречах Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других форумах ООН.

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Вклад в климатическую политику

Премьер-министр Эсватини Рассел Дламини отметил опыт Тайваня и Японии в подготовке к стихийным бедствиям и развитии устойчивой инфраструктуры. Премьер-министр Тувалу Фелети Пенитала Тео подчеркнул, что изменение климата и климатические действия не ограничиваются политическими границами, а желающих партнеров не следует исключать из международного сотрудничества.

Вице-премьер-министр Сент-Китса и Невиса Джеффри Хэнли обратил внимание на вклад Тайваня в экологическое управление, циркулярную экономику, климатическую устойчивость, зеленую энергетику и развитие потенциала. Глава МИД Тайваня Линь Цзя-лун поблагодарил союзников и заявил, что Тайвань продолжит сотрудничать с ними и другими партнерами для противодействия изменению климата.

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