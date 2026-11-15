五个盟友在联合国气候峰会上支持台湾——《台北时报》

在土耳其安塔利亚举行的COP31领导人峰会期间，台湾的五个外交盟友表示支持其参与国际气候行动。《台北时报》报道，马绍尔群岛、帕劳、斯威士兰、图瓦卢以及圣基茨和尼维斯的代表发表了相关声明。

台湾盟友的声明

马绍尔群岛总统希尔达·海妮表示，所有声音都必须被听到，包括台湾的声音。根据台湾外交部的数据，她还指出，台湾正致力于使经济增长与碳排放脱钩，并增强应对气候变化的韧性。

帕劳总统苏兰格尔·惠普斯二世称台湾是重要伙伴，在提升应对自然灾害的韧性、能源转型和粮食安全方面发挥领导作用。他表示，台湾有必要参加《联合国气候变化框架公约》会议及其他联合国论坛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对气候政策的贡献

斯威士兰首相拉塞尔·德拉米尼提到台湾和日本在防灾准备及发展韧性基础设施方面的经验。图瓦卢总理费莱蒂·佩尼塔拉·特奥强调，气候变化和气候行动不受政治边界限制，不应将愿意参与的伙伴排除在国际合作之外。

圣基茨和尼维斯副总理杰弗里·汉利提请关注台湾在环境治理、循环经济、气候韧性、绿色能源和能力建设方面的贡献。台湾外交部长林佳龙感谢盟友，并表示台湾将继续与他们及其他伙伴合作，应对气候变化。

关注我们在