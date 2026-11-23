Скасований план ФІФА зі створення комерційної структури FIFA Forward Enterprise передбачав передання їй усіх комерційних прав на турніри організації на строк до 96 років. Це випливає з внутрішніх документів ФІФА та листування з інвестиційною компанією Thrive Capital, з якими ознайомилася The Guardian.

Ліцензії на 12 років

Оцінка ризиків ФІФА від 17 липня зазначала, що для комерційного використання протягом наступних 96 років планували створити прибуткову дочірню компанію, якій мали передати всі комерційні права на заходи організації. В іншому документі, датованому 18 липня, йшлося про поновлювані 12-річні ліцензійні періоди загальною тривалістю до 96 років.

Згідно з цим документом, ФІФА мала зберігати 51% власності в новій структурі безстроково. Початково FIFA Forward Enterprise оцінювали у 20 млрд доларів.

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Винагороди для менеджменту

Умови, підготовлені Thrive Capital 17 липня, передбачали резерв до 5% капіталу нової компанії для програми заохочення її менеджменту. Теоретично це могло забезпечити виплати до 50 млн доларів за кожен додатковий 1 млрд доларів вартості компанії понад стартову оцінку в 20 млрд доларів.

Документи також передбачали відступну виплату для Thrive Capital у разі порушення домовленостей ФІФА або укладення нею угоди з іншим учасником: 1,25% вартості структури, або 250 млн доларів за оцінки у 20 млрд доларів. ФІФА не могла вести переговори з іншими потенційними головними покупцями протягом року або до закриття угоди.

У меморандумі ФІФА зазначено, що тендер не проводили через специфічний характер інвестиції. Водночас її фінансовий департамент не мав прямого доступу до умов угоди. ФІФА відмовилася від коментарів для видання та раніше заперечувала, що президент організації Джанні Інфантіно міг особисто отримати прибуток від цього проєкту. Розподіл одиниць програми винагород мав контролюватися радою FIFA Forward Enterprise, яку Інфантіно повинен був очолити.

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