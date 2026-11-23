Отмененный план ФИФА по созданию коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise предусматривал передачу ей всех коммерческих прав на турниры организации на срок до 96 лет. Это следует из внутренних документов ФИФА и переписки с инвестиционной компанией Thrive Capital, с которыми ознакомилась The Guardian.

Лицензии на 12 лет

Оценка рисков ФИФА от 17 июля указывала, что для коммерческого использования в течение следующих 96 лет планировалось создать прибыльную дочернюю компанию, которой должны были передать все коммерческие права на мероприятия организации. В другом документе, датированном 18 июля, говорилось о возобновляемых 12-летних лицензионных периодах общей продолжительностью до 96 лет.

Согласно этому документу, ФИФА должна была бессрочно сохранять 51% собственности в новой структуре. Первоначально FIFA Forward Enterprise оценивали в 20 млрд долларов.

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Вознаграждения для менеджмента

Условия, подготовленные Thrive Capital 17 июля, предусматривали резервирование до 5% капитала новой компании для программы поощрения ее менеджмента. Теоретически это могло обеспечить выплаты до 50 млн долларов за каждый дополнительный 1 млрд долларов стоимости компании сверх стартовой оценки в 20 млрд долларов.

Документы также предусматривали отступную выплату для Thrive Capital в случае нарушения договоренностей ФИФА или заключения ею сделки с другим участником: 1,25% стоимости структуры, или 250 млн долларов при оценке в 20 млрд долларов. ФИФА не могла вести переговоры с другими потенциальными основными покупателями в течение года или до закрытия сделки.

В меморандуме ФИФА отмечено, что тендер не проводился из-за специфического характера инвестиции. В то же время ее финансовый департамент не имел прямого доступа к условиям сделки. ФИФА отказалась от комментариев для издания и ранее отрицала, что президент организации Джанни Инфантино мог лично получить прибыль от этого проекта. Распределение единиц программы вознаграждений должно было контролироваться советом FIFA Forward Enterprise, который Инфантино должен был возглавить.

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