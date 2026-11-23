Anulowany plan FIFA dotyczący utworzenia struktury komercyjnej FIFA Forward Enterprise zakładał przekazanie jej wszystkich praw komercyjnych do turniejów organizacji na okres do 96 lat. Wynika to z wewnętrznych dokumentów FIFA oraz korespondencji z firmą inwestycyjną Thrive Capital, z którymi zapoznał się The Guardian.

Licencje na 12 lat

Ocena ryzyka FIFA z 17 lipca wskazywała, że na potrzeby komercyjnego wykorzystania w ciągu kolejnych 96 lat planowano utworzyć dochodową spółkę zależną, której miały zostać przekazane wszystkie prawa komercyjne do wydarzeń organizacji. W innym dokumencie, datowanym na 18 lipca, mowa była o odnawialnych 12-letnich okresach licencyjnych o łącznym czasie trwania do 96 lat.

Zgodnie z tym dokumentem FIFA miała bezterminowo zachować 51% własności w nowej strukturze. FIFA Forward Enterprise początkowo wyceniano na 20 mld dolarów.

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Wynagrodzenia dla kierownictwa

Warunki przygotowane przez Thrive Capital 17 lipca przewidywały zarezerwowanie do 5% kapitału nowej spółki na program motywacyjny dla jej kierownictwa. Teoretycznie mogło to zapewnić wypłaty do 50 mln dolarów za każdy dodatkowy 1 mld dolarów wartości spółki powyżej początkowej wyceny 20 mld dolarów.

Dokumenty przewidywały również opłatę odstępną dla Thrive Capital w przypadku naruszenia ustaleń przez FIFA lub zawarcia przez nią umowy z innym podmiotem: 1,25% wartości struktury, czyli 250 mln dolarów przy wycenie 20 mld dolarów. FIFA nie mogła prowadzić negocjacji z innymi potencjalnymi głównymi nabywcami przez rok lub do zamknięcia transakcji.

W memorandum FIFA wskazano, że nie przeprowadzono przetargu ze względu na specyficzny charakter inwestycji. Jednocześnie jej dział finansowy nie miał bezpośredniego dostępu do warunków umowy. FIFA odmówiła komentarza dla publikacji i wcześniej zaprzeczała, że prezydent organizacji Gianni Infantino mógł osobiście odnieść korzyść z tego projektu. Podział jednostek programu wynagrodzeń miał być kontrolowany przez radę FIFA Forward Enterprise, której Infantino miał przewodniczyć.

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