国际足联已取消的成立商业架构 FIFA Forward Enterprise 的计划， предусматривает将该组织赛事的全部商业权利转让给该架构，期限最长可达96年。这是根据国际足联内部文件以及与投资公司 Thrive Capital 的往来信件得出的结论，《卫报》查阅了这些材料。

12年期许可

国际足联7月17日的一份风险评估指出，计划成立一家营利性子公司，用于未来96年的商业开发，并将该组织活动的全部商业权利转让给这家公司。另一份日期为7月18日的文件提到，可续期的12年许可期限，累计期限最长为96年。

根据该文件，国际足联将无限期保留新架构51%的所有权。FIFA Forward Enterprise 最初估值为200亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

管理层报酬

Thrive Capital 于7月17日拟定的条款规定，预留新公司最多5%的股权用于其管理层激励计划。理论上，公司价值在200亿美元初始估值基础上每增加10亿美元，最高可获得5000万美元的付款。

文件还规定，如果国际足联违反约定或与另一方达成交易，Thrive Capital 将获得一笔分手费：该架构价值的1.25%，即在估值200亿美元时为2.5亿美元。国际足联在一年内或交易完成前不得与其他潜在主要买家进行谈判。

国际足联的一份备忘录称，鉴于该投资的特殊性质，未进行招标。与此同时，其财务部门无法直接获取交易条款。国际足联拒绝向该媒体置评，此前还否认该组织主席詹尼·因凡蒂诺可能从该项目中个人获利。报酬计划份额的分配应由 FIFA Forward Enterprise 董事会控制，因凡蒂诺原本应担任该董事会主席。

关注我们在