Американська роздрібна мережа Target у третьому кварталі визнала $301 млн відшкодування мит, що становить приблизно 18% її операційного прибутку. Загальний операційний прибуток компанії за три місяці, що завершилися 31 жовтня, становив $1,67 млрд — на 76% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Fortune із посиланням на квартальний звіт компанії.

Повернення мит і фінансові результати

За перші дев’ять місяців року Target визнала $1,3 млрд відшкодування мит. Це сталося після лютневого рішення Верховного суду США, згідно з яким Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження не надавав президентові права запроваджувати такі тарифи.

Без $301 млн відшкодування операційний прибуток Target у третьому кварталі становив би близько $1,37 млрд. Для порівняння, роком раніше компанія звітувала про $948 млн операційного прибутку.

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Продажі товарів Target у кварталі сягнули $26,45 млрд, збільшившись на 6,9% у річному вимірі. Це вище за очікування аналітиків на рівні $25,96 млрд. Порівнювані продажі зросли на 5,6%, а відвідуваність магазинів — на 5%.

Інвестиції в магазини та асортимент

Керівний директор GlobalData Retail Ніл Сондерс заявив, що повернення мит суттєво підтримало фінансовий результат. Водночас, за його оцінкою, зростання прибутку навіть без цього чинника свідчить про позитивну динаміку серед споживачів.

Компанія передбачила $5 млрд на оновлення фізичних магазинів цього року. Також Target додала майже 3 тис. нових косметичних товарів від 60 брендів і 3 тис. продовольчих позицій. Найвищі темпи зростання в третьому кварталі показали категорії краси — понад 9% — та продуктів харчування і напоїв — майже 7% у річному вимірі.

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