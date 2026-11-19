Amerykańska sieć detaliczna Target ujęła w trzecim kwartale 301 mln dolarów zwrotów ceł, co stanowi około 18% jej zysku operacyjnego. Łączny zysk operacyjny spółki za trzy miesiące zakończone 31 października wyniósł 1,67 mld dolarów — o 76% więcej niż rok wcześniej. Informuje o tym Fortune, powołując się na kwartalny raport spółki.

Zwroty ceł i wyniki finansowe

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Target ujęła 1,3 mld dolarów zwrotów ceł. Stało się to po lutowym orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, zgodnie z którym ustawa o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych nie dawała prezydentowi prawa do nakładania takich ceł.

Bez zwrotu w wysokości 301 mln dolarów zysk operacyjny Target w trzecim kwartale wyniósłby około 1,37 mld dolarów. Dla porównania, rok wcześniej spółka wykazała 948 mln dolarów zysku operacyjnego.

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Sprzedaż towarów Target w kwartale sięgnęła 26,45 mld dolarów, rosnąc o 6,9% rok do roku. Było to więcej niż oczekiwania analityków na poziomie 25,96 mld dolarów. Sprzedaż porównywalna wzrosła o 5,6%, a liczba odwiedzin w sklepach — o 5%.

Inwestycje w sklepy i asortyment

Neil Saunders, dyrektor zarządzający GlobalData Retail, stwierdził, że zwroty ceł znacząco wsparły wynik finansowy. Jednocześnie, w jego ocenie, wzrost zysku nawet bez tego czynnika wskazuje na pozytywną dynamikę wśród konsumentów.

Spółka przeznaczyła w tym roku 5 mld dolarów na modernizację sklepów stacjonarnych. Target dodał także prawie 3 tys. nowych produktów kosmetycznych od 60 marek oraz 3 tys. artykułów spożywczych. Najwyższe tempo wzrostu w trzecim kwartale odnotowały kategorie kosmetyków — ponad 9% — oraz żywności i napojów — niemal 7% rok do roku.

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