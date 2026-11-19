美国零售连锁商Target在第三季度确认了3.01亿美元的关税退款，约占其营业利润的18%。该公司截至10月31日的三个月营业利润总额为16.7亿美元，同比增长76%。《财富》报道，援引该公司的季度报告。

关税退款和财务业绩

在今年前九个月，Target确认了13亿美元的关税退款。这发生在美国最高法院2月作出裁决之后；根据该裁决，《国际紧急经济权力法》并未赋予总统征收此类关税的权力。

若不计入3.01亿美元的退款，Target第三季度的营业利润约为13.7亿美元。相比之下，该公司一年前报告的营业利润为9.48亿美元。

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Target当季商品销售额达到264.5亿美元，同比增长6.9%，高于分析师预期的259.6亿美元。可比销售额增长5.6%，门店客流量增长5%。

对门店和商品组合的投资

GlobalData Retail董事总经理尼尔·桑德斯表示，关税退款对财务业绩提供了显著支持。同时，他认为，即使不考虑这一因素，利润增长也表明消费者方面呈现积极态势。

该公司今年拨出50亿美元用于升级实体门店。Target还新增了来自60个品牌的近3,000种美容产品以及3,000种食品杂货产品。第三季度增长最快的品类是美容产品，增幅超过9%；食品和饮料增幅接近7%，均按年计算。

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