Американская розничная сеть Target в третьем квартале признала $301 млн возмещения пошлин, что составляет примерно 18% ее операционной прибыли. Общая операционная прибыль компании за три месяца, завершившиеся 31 октября, составила $1,67 млрд — на 76% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на квартальный отчет компании.

Возврат пошлин и финансовые результаты

За первые девять месяцев года Target признала $1,3 млрд возмещения пошлин. Это произошло после февральского решения Верховного суда США, согласно которому Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не предоставлял президенту права вводить такие тарифы.

Без возмещения в размере $301 млн операционная прибыль Target в третьем квартале составила бы около $1,37 млрд. Для сравнения, годом ранее компания отчиталась об операционной прибыли в $948 млн.

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Продажи товаров Target в квартале достигли $26,45 млрд, увеличившись на 6,9% в годовом исчислении. Это выше ожиданий аналитиков на уровне $25,96 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 5,6%, а посещаемость магазинов — на 5%.

Инвестиции в магазины и ассортимент

Управляющий директор GlobalData Retail Нил Сондерс заявил, что возврат пошлин существенно поддержал финансовый результат. В то же время, по его оценке, рост прибыли даже без этого фактора свидетельствует о положительной динамике среди потребителей.

Компания предусмотрела $5 млрд на обновление физических магазинов в этом году. Target также добавила почти 3 тыс. новых косметических товаров от 60 брендов и 3 тыс. продовольственных позиций. Наиболее высокие темпы роста в третьем квартале показали категории красоты — более 9% — и продуктов питания и напитков — почти 7% в годовом исчислении.

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