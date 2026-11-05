SOCAR уклала угоду з Comstock на $1,65 млрд у США — OilPrice

Азербайджанська державна нафтогазова компанія SOCAR уклала у США угоду з американською Comstock щодо придбання часток у газових активах сланцевої формації Haynesville та інфраструктурному бізнесі. Вартість угоди становить $1,65 млрд, повідомляє OilPrice.

Активи в Haynesville

За умовами домовленості SOCAR придбає 20% у наявних активах Comstock у Haynesville та 15% у Western Haynesville. Також компанія отримає 15% мажоритарної частки Comstock у Pinnacle Gas Services — дочірній компанії, що працює у сфері газової інфраструктури.

Угоду уклали на тлі поширених очікувань щодо тривалого зростання світового попиту на природний газ, зокрема у США. OilPrice пов'язує такі очікування, серед іншого, з активним будівництвом дата-центрів і розвитком технологій штучного інтелекту.

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Дата-центри та попит на газ

Водночас видання зазначає, що темпи спорудження дата-центрів у США можуть сповільнитися після перемоги демократів на проміжних виборах. Частина кандидатів виступала за обмеження поширення дата-центрів через їхнє значне енергоспоживання та ризик зростання рахунків за електроенергію.

Попри можливе уповільнення будівництва дата-центрів, OilPrice вважає, що перспективи попиту на природний газ, імовірно, залишатимуться стійкими. Видання також зазначає, що газ широко розглядають як альтернативу вугільній генерації для базового електропостачання з нижчим рівнем забруднення та викидів CO2.

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