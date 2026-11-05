OilPrice：SOCAR在美国与Comstock达成16.5亿美元交易

阿塞拜疆国有石油天然气公司SOCAR在美国与美国公司Comstock达成协议，收购Haynesville页岩层气田资产及基础设施业务的股权。交易价值为16.5亿美元，OilPrice报道。

Haynesville资产

根据协议，SOCAR将收购Comstock现有Haynesville资产20%的股权，以及Western Haynesville 15%的股权。该公司还将获得Comstock在Pinnacle Gas Services所持多数股权中的15%；Pinnacle Gas Services是一家从事天然气基础设施业务的子公司。

这项交易达成之际，市场普遍预期全球天然气需求将长期增长，其中包括美国。OilPrice将这些预期部分归因于数据中心的大规模建设和人工智能技术的发展。

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数据中心与天然气需求

与此同时，该刊指出，在民主党赢得中期选举后，美国数据中心的建设速度可能会放缓。部分候选人主张限制数据中心的发展，因为其能源消耗巨大，并存在电费上涨的风险。

尽管数据中心建设可能放缓，OilPrice认为天然气需求前景可能仍将保持强劲。该刊还指出，天然气被广泛视为煤电的替代方案，可用于提供基础负荷电力供应，同时污染和CO2排放更低。

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