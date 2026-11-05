აზერბайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR zawarła w USA umowę z amerykańską firmą Comstock dotyczącą nabycia udziałów w aktywach gazowych formacji łupkowej Haynesville oraz w biznesie infrastrukturalnym. Wartość transakcji wynosi 1,65 mld dolarów, podaje OilPrice.

Aktywa w Haynesville

Zgodnie z warunkami porozumienia SOCAR nabędzie 20% udziałów w obecnych aktywach Comstock w Haynesville oraz 15% udziałów w Western Haynesville. Spółka otrzyma również 15% większościowego udziału Comstock w Pinnacle Gas Services, spółce zależnej działającej w sektorze infrastruktury gazowej.

Umowę zawarto w obliczu powszechnych oczekiwań dotyczących długotrwałego wzrostu światowego popytu na gaz ziemny, w tym w USA. OilPrice wiąże te oczekiwania między innymi z aktywną budową centrów danych i rozwojem technologii sztucznej inteligencji.

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Centra danych i popyt na gaz

Jednocześnie wydanie zauważa, że tempo budowy centrów danych w USA może spowolnić po zwycięstwie Demokratów w wyborach połówkowych. Część kandydatów opowiadała się za ograniczeniem rozprzestrzeniania się centrów danych ze względu na ich znaczne zużycie energii oraz ryzyko wzrostu rachunków za prąd.

Pomimo możliwego spowolnienia budowy centrów danych OilPrice uważa, że perspektywy popytu na gaz ziemny prawdopodobnie pozostaną stabilne. Wydanie zauważa również, że gaz jest powszechnie postrzegany jako alternatywa dla energetyki węglowej w zakresie podstawowego zaopatrzenia w energię elektryczną, charakteryzująca się niższym poziomem zanieczyszczeń i emisji CO2.

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