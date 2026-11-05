SOCAR заключила сделку с Comstock на $1,65 млрд в США — OilPrice
Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR заключила в США сделку с американской Comstock о приобретении долей в газовых активах сланцевой формации Haynesville и инфраструктурном бизнесе. Стоимость сделки составляет $1,65 млрд, сообщает OilPrice.
Активы в Haynesville
По условиям соглашения SOCAR приобретет 20% в существующих активах Comstock в Haynesville и 15% в Western Haynesville. Также компания получит 15% мажоритарной доли Comstock в Pinnacle Gas Services — дочерней компании, работающей в сфере газовой инфраструктуры.
Сделка заключена на фоне распространенных ожиданий длительного роста мирового спроса на природный газ, в том числе в США. OilPrice связывает такие ожидания, среди прочего, с активным строительством дата-центров и развитием технологий искусственного интеллекта.
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Дата-центры и спрос на газ
В то же время издание отмечает, что темпы строительства дата-центров в США могут замедлиться после победы демократов на промежуточных выборах. Часть кандидатов выступала за ограничение распространения дата-центров из-за их значительного энергопотребления и риска роста счетов за электроэнергию.
Несмотря на возможное замедление строительства дата-центров, OilPrice считает, что перспективы спроса на природный газ, вероятно, будут оставаться устойчивыми. Издание также отмечает, что газ широко рассматривают как альтернативу угольной генерации для базового электроснабжения с более низким уровнем загрязнения и выбросов CO2.