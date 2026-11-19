У Шеньчжені, Китай, відбувся перший в історії тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії — держави-агресора — Владіміра Путіна. Зустріч пройшла у державній резиденції Kylin Villa біля підніжжя гори Кілін, поруч із озером Сілі. Про це повідомляє The National.

Місце з особистим значенням для Сі

Комплекс Kylin Villa займає 38 гектарів і був відкритий 1997 року. До нього входять вілли, гостьові будинки та банкетні зали серед лісистої території; раніше тут приймали китайських лідерів і закордонних високопосадовців.

Як зазначає The National, вибір резиденції міг мати для Сі Цзіньпіна особисту й політичну символіку. Його батько Сі Чжунсюнь провів останні місяці життя, відпочиваючи та гуляючи садами резиденції після того, як у 2002 році йому діагностували рак. У 1978–1980 роках він очолював Компартію провінції Гуандун і відіграв важливу роль у створенні перших спеціальних економічних зон Китаю, зокрема Шеньчженя.

Символіка переговорів

Лідери сиділи за круглим дерев’яним столом без головного місця, а позаду них встановили прапори Росії, Китаю та США. У центрі композиції сидів Сі Цзіньпін; Путін розташувався праворуч від нього — на місці, яке дипломатичний протокол традиційно відводить найпочеснішому гостю, а Трамп — ліворуч.

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За китайським лідером розмістили картину в стилі шаньшуй із горами, морем хмар, соснами та Великою китайською стіною. Підлогу вкривав синьо-білий килим із візерунком, що нагадував хмари або хвилі. Сі Цзіньпін одягнув червону краватку, Трамп — синю, а Путін — темно-бордову.

Перед тристоронньою розмовою президенти провели окремі двосторонні зустрічі. Трамп неодноразово називав Путіна та Сі своїми друзями, говорив про тривалі особисті відносини з ними й подякував китайському лідеру за теплий прийом. Також він заявив, що має намір попросити Сі Цзіньпіна зробити більше для американських фермерів.

Зустріч порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери США, Великої Британії та СРСР обговорювали післявоєнний світовий порядок. The National зазначає, що проведення саміту підкреслює позицію Китаю як одного з центрів міжнародної дипломатії.

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