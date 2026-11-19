В Шэньчжэне, Китай, состоялся первый в истории трёхсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России — государства-агрессора — Владимира Путина. Встреча прошла в государственной резиденции Kylin Villa у подножия горы Цилинь, рядом с озером Сили. Об этом сообщает The National.

Место, имеющее личное значение для Си

Комплекс Kylin Villa занимает 38 гектаров и был открыт в 1997 году. В него входят виллы, гостевые дома и банкетные залы среди лесистой территории; ранее здесь принимали китайских лидеров и зарубежных высокопоставленных лиц.

Как отмечает The National, выбор резиденции мог иметь для Си Цзиньпина личную и политическую символику. Его отец Си Чжунсюнь провёл последние месяцы жизни, отдыхая и гуляя по садам резиденции после того, как в 2002 году у него диагностировали рак. В 1978–1980 годах он возглавлял Компартию провинции Гуандун и сыграл важную роль в создании первых специальных экономических зон Китая, в том числе Шэньчжэня.

Символика переговоров

Лидеры сидели за круглым деревянным столом без главного места, а позади них установили флаги России, Китая и США. В центре композиции сидел Си Цзиньпин; Путин расположился справа от него — на месте, которое дипломатический протокол традиционно отводит наиболее почётному гостю, а Трамп — слева.

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За китайским лидером разместили картину в стиле шаньшуй с горами, морем облаков, соснами и Великой китайской стеной. Пол покрывал сине-белый ковёр с узором, напоминающим облака или волны. Си Цзиньпин надел красный галстук, Трамп — синий, а Путин — тёмно-бордовый.

Перед трёхсторонней беседой президенты провели отдельные двусторонние встречи. Трамп неоднократно называл Путина и Си своими друзьями, говорил о длительных личных отношениях с ними и поблагодарил китайского лидера за тёплый приём. Он также заявил, что намерен попросить Си Цзиньпина сделать больше для американских фермеров.

Встречу сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры США, Великобритании и СССР обсуждали послевоенный мировой порядок. The National отмечает, что проведение саммита подчёркивает позицию Китая как одного из центров международной дипломатии.

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