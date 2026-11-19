美国总统唐纳德·特朗普、中国国家主席习近平和俄罗斯总统——侵略国总统——弗拉基米尔·普京参加的历史首次三方峰会在中国深圳举行。会晤在麒麟山脚下、西丽湖附近的国宾馆 Kylin Villa 举行。The National 报道称。

对习近平具有个人意义的地点

Kylin Villa 综合体占地38公顷，于1997年启用。这里包括别墅、宾馆和宴会厅，坐落于林地之中；此前曾接待中国领导人和外国高级官员。

The National 指出，选择这处住所对习近平而言可能具有个人和政治象征意义。他的父亲习仲勋在2002年被诊断出癌症后，在这处住所的花园中休养和散步，度过了生命的最后几个月。1978年至1980年间，他领导广东省共产党，并在建立中国首批经济特区、包括深圳的过程中发挥了重要作用。

会谈的象征意义

三位领导人围坐在一张没有主位的圆形木桌旁，身后摆放着俄罗斯、中国和美国国旗。习近平坐在布局中央；普京坐在他的右侧——这是外交礼仪传统上留给最尊贵客人的位置——特朗普则坐在左侧。

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中国领导人身后悬挂着一幅山水风格画作，画中有群山、云海、松树和长城。地面铺着蓝白相间的地毯，图案让人联想到云朵或海浪。习近平系着红色领带，特朗普系着蓝色领带，普京则系着深酒红色领带。

在三方会谈之前，三位总统分别举行了双边会晤。特朗普多次称普京和习近平为自己的朋友，谈及与他们长期的私人关系，并感谢中国领导人的热情接待。他还表示，打算请求习近平为美国农民做更多事情。

此次会晤被比作1945年的雅尔塔会议，当时美国、英国和苏联领导人讨论了战后世界秩序。The National 指出，举办此次峰会凸显了中国作为国际外交中心之一的地位。

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