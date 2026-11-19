W Shenzhen w Chinach odbył się pierwszy w historii trójstronny szczyt z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Chin Xi Jinpinga oraz prezydenta Rosji — państwa-agresora — Władimira Putina. Spotkanie odbyło się w państwowej rezydencji Kylin Villa u podnóża góry Qilin, w pobliżu jeziora Xili. Informuje o tym The National.

Miejsce o osobistym znaczeniu dla Xi

Kompleks Kylin Villa zajmuje 38 hektarów i został otwarty w 1997 roku. Obejmuje wille, domy gościnne i sale bankietowe pośród zalesionego terenu; wcześniej przyjmowano tam chińskich przywódców i zagranicznych wysokich urzędników.

Jak zauważa The National, wybór rezydencji mógł mieć dla Xi Jinpinga osobistą i polityczną symbolikę. Jego ojciec, Xi Zhongxun, spędził ostatnie miesiące życia, odpoczywając i spacerując po ogrodach rezydencji po tym, jak w 2002 roku zdiagnozowano u niego raka. W latach 1978–1980 stał na czele Partii Komunistycznej w prowincji Guangdong i odegrał ważną rolę w utworzeniu pierwszych specjalnych stref ekonomicznych Chin, w tym Shenzhen.

Symbolika rozmów

Przywódcy siedzieli przy okrągłym drewnianym stole bez miejsca głównego, a za nimi ustawiono flagi Rosji, Chin i USA. Xi Jinping siedział w centrum kompozycji; Putin znajdował się po jego prawej stronie — w miejscu, które protokół dyplomatyczny tradycyjnie przeznacza dla najbardziej honorowego gościa — a Trump po lewej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Za chińskim przywódcą umieszczono obraz w stylu shanshui przedstawiający góry, morze chmur, sosny i Wielki Mur Chiński. Podłogę pokrywał niebiesko-biały dywan ze wzorem przypominającym chmury lub fale. Xi Jinping założył czerwony krawat, Trump — niebieski, a Putin — ciemnobordowy.

Przed trójstronną rozmową prezydenci odbyli osobne spotkania dwustronne. Trump wielokrotnie nazywał Putina i Xi swoimi przyjaciółmi, mówił o długotrwałych osobistych relacjach z nimi i podziękował chińskiemu przywódcy za ciepłe przyjęcie. Oświadczył również, że zamierza poprosić Xi Jinpinga, aby zrobił więcej dla amerykańskich rolników.

Spotkanie porównuje się z konferencją jałtańską z 1945 roku, podczas której przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR dyskutowali o powojennym porządku światowym. The National zauważa, że organizacja szczytu podkreśla pozycję Chin jako jednego z centrów międzynarodowej dyplomacji.

Czytaj nas na