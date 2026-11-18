У США середня контрактна ставка за 30-річною іпотекою з фіксованою ставкою минулого тижня піднялася з 7,21% до 7,35%. На цьому тлі загальний обсяг заявок на іпотечні кредити скоротився на 2,3% порівняно з попереднім тижнем, свідчить сезонно скоригований індекс Асоціації іпотечних банкірів США.

Як повідомляє CNBC, це найвищий рівень ставок за останні три тижні. Дані стосуються кредитів із сумою до 832 750 доларів та початковим внеском у 20%. Кількість пунктів, з урахуванням комісії за оформлення, зросла з 0,75 до 0,79.

Попит на рефінансування скоротився

Кількість заявок на рефінансування житлових кредитів за тиждень зменшилася на 2%, а в річному вимірі була на 54% нижчою. Водночас кількість заявок на рефінансування кредитів, застрахованих Федеральним житловим управлінням США, зросла майже на 7%.

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Віцепрезидент і заступник головного економіста Асоціації іпотечних банкірів Джоел Кан пов’язав зростання ставок із підвищенням прибутковості казначейських облігацій. За його словами, цьому сприяли жовтневі дані про прискорення інфляції та визнання посадовцями Федеральної резервної системи можливості подальшого підвищення ставок у найближчі місяці.

Заявок на купівлю житла стало менше

Кількість заявок на іпотеку для придбання житла за тиждень знизилася на 3% і була на 18% меншою, ніж за аналогічний період роком раніше. Потенційні покупці стикаються з проблемами доступності житла та слабшою довірою до загального стану економіки через стійку інфляцію.

За окремим опитуванням Mortgage News Daily, на початку поточного тижня іпотечні ставки залишалися практично незмінними.

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