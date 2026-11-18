上周，美国30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率从7.21%升至7.35%。在此背景下，经季节性调整的美国抵押贷款银行家协会指数显示，抵押贷款申请总量较前一周下降2.3%。

据CNBC报道，这是近三周来的最高利率水平。数据涉及贷款金额不超过832,750美元、首付比例为20%的贷款。包括贷款发起费用在内的点数从0.75升至0.79。

再融资需求下降

住房贷款再融资申请数量周环比减少2%，同比下降54%。与此同时，由美国联邦住房管理局承保的贷款再融资申请数量增长近7%。

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抵押贷款银行家协会副总裁兼副首席经济学家乔尔·坎将利率上升与美国国债收益率走高联系起来。他表示，10月显示通胀加速的数据，以及美联储官员承认未来几个月可能进一步加息，都促成了这一变化。

购房贷款申请减少

用于购房的抵押贷款申请数量周环比下降3%，较一年前同期低18%。由于持续通胀，潜在买家面临住房可负担性问题，并且对整体经济状况的信心减弱。

根据Mortgage News Daily的另一项调查，本周初抵押贷款利率基本保持不变。

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