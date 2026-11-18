В США средняя контрактная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой на прошлой неделе выросла с 7,21% до 7,35%. На этом фоне общий объем заявок на ипотечные кредиты сократился на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствует сезонно скорректированный индекс Ассоциации ипотечных банков США.

Как сообщает CNBC, это самый высокий уровень ставок за последние три недели. Данные касаются кредитов на сумму до 832 750 долларов и с первоначальным взносом в 20%. Количество пунктов с учетом комиссии за оформление выросло с 0,75 до 0,79.

Спрос на рефинансирование сократился

Количество заявок на рефинансирование жилищных кредитов за неделю уменьшилось на 2%, а в годовом исчислении было на 54% ниже. В то же время количество заявок на рефинансирование кредитов, застрахованных Федеральным жилищным управлением США, выросло почти на 7%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вице-президент и заместитель главного экономиста Ассоциации ипотечных банков Джоэл Кан связал рост ставок с повышением доходности казначейских облигаций. По его словам, этому способствовали октябрьские данные об ускорении инфляции и признание должностными лицами Федеральной резервной системы возможности дальнейшего повышения ставок в ближайшие месяцы.

Заявок на покупку жилья стало меньше

Количество заявок на ипотеку для приобретения жилья за неделю снизилось на 3% и было на 18% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Потенциальные покупатели сталкиваются с проблемами доступности жилья и более слабой уверенностью в общем состоянии экономики из-за устойчивой инфляции.

Согласно отдельному опросу Mortgage News Daily, в начале текущей недели ипотечные ставки оставались практически неизменными.

Читай нас в