W USA średnia kontraktowa stopa oprocentowania 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu wzrosła w ubiegłym tygodniu z 7,21% do 7,35%. Na tym tle łączna liczba wniosków o kredyty hipoteczne spadła o 2,3% w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika z sezonowo skorygowanego indeksu Stowarzyszenia Banków Hipotecznych USA.

Jak podaje CNBC, jest to najwyższy poziom stawek od trzech tygodni. Dane dotyczą kredytów do kwoty 832 750 dolarów i z 20-procentowym wkładem własnym. Liczba punktów, z uwzględnieniem opłaty za udzielenie kredytu, wzrosła z 0,75 do 0,79.

Popyt na refinansowanie spadł

Liczba wniosków o refinansowanie kredytów mieszkaniowych zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 2%, a w ujęciu rocznym była o 54% niższa. Jednocześnie liczba wniosków o refinansowanie kredytów ubezpieczonych przez Federalną Administrację Mieszkaniową USA wzrosła o niemal 7%.

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Wiceprezes i zastępca głównego ekonomisty Stowarzyszenia Banków Hipotecznych Joel Kan powiązał wzrost stawek ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Jak powiedział, przyczyniły się do tego październikowe dane o przyspieszeniu inflacji oraz przyznanie przez urzędników Rezerwy Federalnej możliwości dalszych podwyżek stóp w najbliższych miesiącach.

Mniej wniosków o zakup domu

Liczba wniosków o kredyty hipoteczne na zakup domu spadła w ciągu tygodnia o 3% i była o 18% niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Potencjalni nabywcy borykają się z problemami z dostępnością mieszkań oraz słabszym zaufaniem do ogólnego stanu gospodarki z powodu utrzymującej się inflacji.

Według odrębnego badania Mortgage News Daily, na początku bieżącego tygodnia stawki kredytów hipotecznych pozostały praktycznie niezmienione.

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