У США заарештували громадянина Росії Ігоря Д'ю, якого федеральні слідчі підозрюють у шпигунстві проти працівників технологічної та оборонної компанії у Пало-Альто, штат Каліфорнія. За версією прокуратури, компанія виробляє програмне забезпечення, яке Україна використовує у війні проти Росії, а її працівники стали ціллю через допомогу Києву.

Як повідомляє BBC News, Д'ю обвинувачують у роботі на іноземний уряд, переслідуванні працівників компанії та володінні підробленими документами. За даними CBS News, партнерського медіа BBC у США, йдеться про Palantir Technologies. Компанія не відповіла на запит BBC щодо коментаря.

Вербування через Telegram

Прокурори стверджують, що Д'ю незаконно в'їхав до США через кордон із Мексикою після подорожі зі Стамбула в червні. За версією слідства, його завербували через Telegram для роботи на Російську Федерацію — державу-агресора. Куратори нібито доручили йому збирати інформацію про компанію, оскільки вона постачала Україні озброєння для використання проти Росії.

За даними слідства, за вказівкою кураторів підозрюваний придбав комп'ютери, телефони, бездротове мережеве обладнання та програми для віддаленого доступу. Він нібито відвідував кав'ярню поблизу офісу компанії та фотографував екрани ноутбуків працівників. Також, за твердженням прокурорів, він мав розміщувати свій ноутбук у визначених місцях неподалік офісу, щоб куратори могли дистанційно отримати до нього доступ і спробувати зібрати інформацію про людей поруч.

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Стеження та підроблені документи

За даними обвинувачення, Д'ю також стежив за працівниками та їхніми помешканнями. 3 вересня він нібито переслідував автомобіль однієї з топменеджерок майже 30 миль і втік після того, як вона приїхала до поліцейської дільниці. Поліція заявила, що знайшла докази стеження за автомобілями інших співробітників у попередні дні.

Під час розслідування посадовці виявили підроблені паспорт США, посвідчення особи штату Каліфорнія та картку соціального страхування на ім'я Hugo Landry Johns. Під час обшуку житла Д'ю в Іст-Пало-Альто в жовтні, за даними прокуратури, знайшли два російські паспорти та рукописний блокнот з адресами працівників, іменами членів їхніх родин, даними про освіту й роботу та оцінками сильних і слабких сторін.

Підозрюваний перебуває під вартою з 2 листопада. Йому висунули два обвинувачення, пов'язані з роботою на іноземний уряд, одне — у переслідуванні між штатами та одне — у шахрайстві з документами. У разі визнання винним йому загрожує понад 15 років ув'язнення.

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