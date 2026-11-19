W USA aresztowano obywatela Rosji Igora Dyu, którego federalni śledczy podejrzewają o szpiegowanie pracowników firmy technologiczno-obronnej w Palo Alto w Kalifornii. Według prokuratury firma produkuje oprogramowanie, którego Ukraina używa w wojnie przeciwko Rosji, a jej pracownicy stali się celem ze względu na pomoc dla Kijowa.

Jak podaje BBC News, Dyu jest oskarżony o pracę dla obcego rządu, nękanie pracowników firmy oraz posiadanie podrobionych dokumentów. Według CBS News, partnerskiego medium BBC w USA, chodzi o Palantir Technologies. Firma nie odpowiedziała na prośbę BBC o komentarz.

Rekrutacja przez Telegram

Prokuratorzy twierdzą, że Dyu nielegalnie wjechał do USA przez granicę z Meksykiem po podróży ze Stambułu w czerwcu. Według śledztwa został zwerbowany przez Telegram do pracy dla Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Jego kuratorzy mieli polecić mu zbieranie informacji o firmie, ponieważ dostarczała ona Ukrainie uzbrojenie do wykorzystania przeciwko Rosji.

Według śledztwa, na polecenie kuratorów podejrzany kupił komputery, telefony, bezprzewodowy sprzęt sieciowy i programy do zdalnego dostępu. Miał odwiedzać kawiarnię w pobliżu biura firmy i fotografować ekrany laptopów pracowników. Prokuratorzy twierdzą również, że miał umieszczać swój laptop w wyznaczonych miejscach niedaleko biura, aby kuratorzy mogli uzyskać do niego zdalny dostęp i próbować zbierać informacje o znajdujących się w pobliżu osobach.

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Obserwacja i podrobione dokumenty

Według aktu oskarżenia Dyu śledził również pracowników i ich domy. 3 września miał przez niemal 30 mil jechać za samochodem jednej z najwyższych menedżerek i uciekł po tym, jak dotarła ona do komisariatu policji. Policja oświadczyła, że znalazła dowody obserwowania samochodów innych pracowników w poprzednich dniach.

W trakcie śledztwa urzędnicy znaleźli podrobiony paszport USA, dowód tożsamości stanu Kalifornia oraz kartę Social Security wystawione na nazwisko Hugo Landry Johns. Podczas przeszukania mieszkania Dyu w East Palo Alto w październiku, według prokuratury, znaleziono dwa rosyjskie paszporty i odręczny notatnik z adresami pracowników, imionami członków ich rodzin, danymi o wykształceniu i pracy oraz ocenami mocnych i słabych stron.

Podejrzany przebywa w areszcie od 2 listopada. Postawiono mu dwa zarzuty związane z pracą dla obcego rządu, jeden zarzut międzystanowego nękania oraz jeden zarzut oszustwa dokumentowego. W razie uznania go za winnego grozi mu ponad 15 lat więzienia.

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