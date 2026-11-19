美国逮捕了俄罗斯公民伊戈尔·杜尤，联邦调查人员怀疑他对加利福尼亚州帕洛阿尔托一家科技和国防公司的员工从事间谍活动。检方称，该公司生产乌克兰在对俄战争中使用的软件，其员工因向基辅提供帮助而成为目标。

据BBC News报道，杜尤被控为外国政府工作、跟踪公司员工以及持有伪造文件。根据BBC在美国的合作媒体CBS News的消息，涉事公司是Palantir Technologies。该公司未回应BBC的置评请求。

通过Telegram招募

检察官称，杜尤6月从伊斯坦布尔出发旅行后，经美墨边境非法进入美国。调查人员认为，他通过Telegram被招募为俄罗斯联邦——一个侵略国——工作。其联络人据称指示他收集有关该公司的信息，因为该公司向乌克兰提供用于对抗俄罗斯的武器。

根据调查，嫌疑人按照联络人的指示购买了电脑、手机、无线网络设备和远程访问软件。他据称曾前往公司办公室附近的一家咖啡馆，并拍摄员工笔记本电脑屏幕。检方还称，他本应将自己的笔记本电脑放置在办公室附近指定地点，以便联络人能够远程访问该电脑，并试图收集附近人员的信息。

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跟踪与伪造文件

根据起诉书，杜尤还监视员工及其住所。9月3日，他据称跟踪一名高管的汽车近30英里，并在该高管驾车抵达警察局后逃离。警方表示，他们发现了此前数日内监视其他员工车辆的证据。

在调查期间，官员发现了一本伪造的美国护照、一张加利福尼亚州身份证和一张以Hugo Landry Johns名义办理的社会保障卡。检方称，在10月搜查杜尤位于东帕洛阿尔托的住所时，发现了两本俄罗斯护照和一本手写笔记本，其中记录了员工地址、其家庭成员姓名、教育和工作信息，以及对其优点和弱点的评估。

该嫌疑人自11月2日起被拘押。他面临两项与为外国政府工作有关的指控、一项跨州跟踪指控以及一项文件欺诈指控。若被定罪，他将面临超过15年的监禁。

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