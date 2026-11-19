В США арестовали гражданина России Игоря Дью, которого федеральные следователи подозревают в шпионаже против сотрудников технологической и оборонной компании в Пало-Альто, штат Калифорния. По версии прокуратуры, компания производит программное обеспечение, которое Украина использует в войне против России, а её сотрудники стали целью из-за помощи Киеву.

Как сообщает BBC News, Дью обвиняют в работе на иностранное правительство, преследовании сотрудников компании и хранении поддельных документов. По данным CBS News, партнёрского медиа BBC в США, речь идёт о Palantir Technologies. Компания не ответила на запрос BBC о комментарии.

Вербовка через Telegram

Прокуроры утверждают, что Дью незаконно въехал в США через границу с Мексикой после поездки из Стамбула в июне. По версии следствия, его завербовали через Telegram для работы на Российскую Федерацию — государство-агрессора. Кураторы якобы поручили ему собирать информацию о компании, поскольку она поставляла Украине вооружение для использования против России.

По данным следствия, по указанию кураторов подозреваемый приобрёл компьютеры, телефоны, беспроводное сетевое оборудование и программы для удалённого доступа. Он якобы посещал кофейню возле офиса компании и фотографировал экраны ноутбуков сотрудников. Также, по утверждению прокуроров, он должен был размещать свой ноутбук в определённых местах неподалёку от офиса, чтобы кураторы могли удалённо получить к нему доступ и попытаться собрать информацию о людях рядом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Слежка и поддельные документы

По данным обвинения, Дью также следил за сотрудниками и их жильём. 3 сентября он якобы преследовал автомобиль одной из топ-менеджеров почти 30 миль и скрылся после того, как она приехала в полицейский участок. Полиция заявила, что обнаружила доказательства слежки за автомобилями других сотрудников в предыдущие дни.

Во время расследования чиновники обнаружили поддельные паспорт США, удостоверение личности штата Калифорния и карту социального страхования на имя Hugo Landry Johns. Во время обыска жилья Дью в Ист-Пало-Альто в октябре, по данным прокуратуры, нашли два российских паспорта и рукописный блокнот с адресами сотрудников, именами членов их семей, данными об образовании и работе, а также оценками сильных и слабых сторон.

Подозреваемый находится под стражей со 2 ноября. Ему предъявили два обвинения, связанные с работой на иностранное правительство, одно — в межштатном преследовании и одно — в мошенничестве с документами. В случае признания виновным ему грозит более 15 лет лишения свободы.

Читай нас в