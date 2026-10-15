Кандидат-демократ Таларіко заявив про $64 млн зборів у Техасі — CNBC

Кампанія кандидата від Демократичної партії Джеймса Таларіко, який балотується до Сенату США від Техасу, заявила про залучення 64 млн доларів у третьому кварталі 2026 року. Як повідомляє CNBC, штаб кандидата називає цю суму рекордною для сенатських перегонів за період із липня до вересня.

Заява про рекордний збір

За даними кампанії Таларіко, від початку виборчої кампанії торік він залучив понад 134 млн доларів. Штаб також повідомив, що пожертви надійшли від більш як 1,3 млн людей, а 97% внесків не перевищували 100 доларів.

Попередній рекорд, за твердженням кампанії Таларіко, належав демократу Джеймі Гаррісону: у третьому кварталі 2020 року він зібрав 57 млн доларів під час невдалої кампанії проти республіканця Ліндсі Грема в Південній Кароліні.

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Фінансування суперника та зовнішня реклама

Республіканець Кен Пакстон раніше повідомив, що його кампанія та два пов’язані з нею комітети залучили сукупно 18 млн доларів у третьому кварталі. Повна фінансова картина стане зрозумілішою після подання квартальних звітів до Федеральної виборчої комісії США, які міститимуть дані про витрати та залишки коштів.

Водночас республіканські зовнішні групи від 1 вересня витратили понад 175 млн доларів на підтримку Пакстона або рекламу проти Таларіко, за підрахунками AdImpact. Загальні витрати на політичну рекламу в цих перегонах перевищили 500 млн доларів. За даними CNBC, Ілон Маск пожертвував 10 млн доларів суперкомітету на підтримку Пакстона, а його America PAC витратив близько 9,4 млн доларів на рекламу проти Таларіко і ще 1,8 млн — на підтримку Пакстона.

У середньому показнику опитувань FiftyPlusOne Таларіко має 48,5% підтримки проти 45,2% у Пакстона. Демократи не перемагали на виборах у масштабі всього Техасу з 1994 року, а на виборах до Сенату США в штаті — з 1988 року.

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