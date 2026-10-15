竞选得州联邦参议员的民主党候选人詹姆斯·塔拉里科的竞选团队表示，在2026年第三季度筹集了6400万美元。CNBC报道称，该候选人团队称，这一金额是7月至9月期间参议院选举中的纪录。

关于创纪录筹款的声明

根据塔拉里科竞选团队的数据，自去年竞选活动开始以来，他已筹集超过1.34亿美元。该团队还表示，捐款来自超过130万人，其中97%的捐款不超过100美元。

据塔拉里科竞选团队称，此前的纪录属于民主党人杰米·哈里森：2020年第三季度，他在南卡罗来纳州挑战共和党人林赛·格雷厄姆但未成功的竞选活动中筹集了5700万美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对手的资金与外部广告

共和党人肯·帕克斯顿此前表示，他的竞选团队和两个与其相关的委员会在第三季度共筹集了1800万美元。在向美国联邦选举委员会提交季度报告后，完整的财务情况将更加明晰，报告将包括支出和剩余资金数据。

与此同时，根据AdImpact的统计，共和党外部团体自9月1日以来已花费超过1.75亿美元，用于支持帕克斯顿或投放反对塔拉里科的广告。这场竞选中的政治广告总支出已超过5亿美元。据CNBC报道，埃隆·马斯克向支持帕克斯顿的超级政治行动委员会捐赠了1000万美元，而他的America PAC在反对塔拉里科的广告上花费约940万美元，并另花费180万美元支持帕克斯顿。

在FiftyPlusOne的平均民调中，塔拉里科的支持率为48.5%，帕克斯顿为45.2%。自1994年以来，民主党人未曾赢得得州全州范围的选举；自1988年以来，未曾赢得该州的联邦参议员选举。

关注我们在