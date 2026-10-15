Кампания кандидата от Демократической партии Джеймса Таларико, баллотирующегося в Сенат США от Техаса, заявила о привлечении 64 млн долларов в третьем квартале 2026 года. Как сообщает CNBC, штаб кандидата называет эту сумму рекордной для сенатской гонки за период с июля по сентябрь.

Заявление о рекордном сборе

По данным кампании Таларико, с начала избирательной кампании в прошлом году он привлек более 134 млн долларов. Штаб также сообщил, что пожертвования поступили от более чем 1,3 млн человек, а 97% взносов не превышали 100 долларов.

Предыдущий рекорд, по утверждению кампании Таларико, принадлежал демократу Джейми Харрисону: в третьем квартале 2020 года он собрал 57 млн долларов во время неудачной кампании против республиканца Линдси Грэма в Южной Каролине.

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Финансирование соперника и внешняя реклама

Республиканец Кен Пакстон ранее сообщил, что его кампания и два связанных с ней комитета в совокупности привлекли 18 млн долларов в третьем квартале. Полная финансовая картина станет яснее после подачи квартальных отчетов в Федеральную избирательную комиссию США, которые будут содержать данные о расходах и остатках средств.

В то же время республиканские внешние группы с 1 сентября потратили более 175 млн долларов на поддержку Пакстона или рекламу против Таларико, по подсчетам AdImpact. Общие расходы на политическую рекламу в этой гонке превысили 500 млн долларов. По данным CNBC, Илон Маск пожертвовал 10 млн долларов суперкомитету в поддержку Пакстона, а его America PAC потратил около 9,4 млн долларов на рекламу против Таларико и еще 1,8 млн — на поддержку Пакстона.

В среднем показателе опросов FiftyPlusOne Таларико имеет 48,5% поддержки против 45,2% у Пакстона. Демократы не побеждали на выборах в масштабе всего Техаса с 1994 года, а на выборах в Сенат США в штате — с 1988 года.

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