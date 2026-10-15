Kampania kandydata Partii Demokratycznej Jamesa Talarico, który ubiega się o mandat w Senacie USA z Teksasu, poinformowała o pozyskaniu 64 mln dolarów w trzecim kwartale 2026 roku. Jak podaje CNBC, sztab kandydata określa tę kwotę jako rekordową dla wyścigu do Senatu w okresie od lipca do września.

Twierdzenie o rekordowej zbiórce

Według kampanii Talarico od początku kampanii wyborczej w ubiegłym roku pozyskał on ponad 134 mln dolarów. Sztab przekazał również, że darowizny wpłynęły od ponad 1,3 mln osób, a 97% wpłat nie przekraczało 100 dolarów.

Poprzedni rekord, według kampanii Talarico, należał do demokraty Jaime’a Harrisona: w trzecim kwartale 2020 roku zebrał on 57 mln dolarów podczas swojej przegranej kampanii przeciwko republikaninowi Lindseyowi Grahamowi w Karolinie Południowej.

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Finansowanie rywala i reklama zewnętrzna

Republikanin Ken Paxton wcześniej poinformował, że jego kampania i dwa powiązane z nią komitety pozyskały łącznie 18 mln dolarów w trzecim kwartale. Pełniejszy obraz finansowy stanie się jasny po złożeniu kwartalnych raportów do Federalnej Komisji Wyborczej USA, które będą zawierać dane o wydatkach i pozostałych środkach.

Tymczasem republikańskie grupy zewnętrzne od 1 września wydały ponad 175 mln dolarów na wsparcie Paxtona lub reklamy przeciwko Talarico, według wyliczeń AdImpact. Łączne wydatki na reklamę polityczną w tym wyścigu przekroczyły 500 mln dolarów. Według CNBC Elon Musk przekazał 10 mln dolarów superkomitetowi wspierającemu Paxtona, a jego America PAC wydał około 9,4 mln dolarów na reklamy przeciwko Talarico i kolejne 1,8 mln dolarów na wsparcie Paxtona.

W średniej sondażowej FiftyPlusOne Talarico ma 48,5% poparcia wobec 45,2% dla Paxtona. Demokraci nie wygrali wyborów w skali całego Teksasu od 1994 roku, a wyborów do Senatu USA w tym stanie — od 1988 roku.

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