Індонезія може отримати J-10 у квітні 2027 року — AeroTime

Індонезія може отримати перші китайські винищувачі Chengdu J-10 приблизно у квітні 2027 року. Про це повідомляє AeroTime з посиланням на індонезійське видання Republika Online, яке 5 жовтня 2026 року написало про очікування першої партії літаків орієнтовно за шість місяців.

Кількість винищувачів у першій поставці не називали. Начальник штабу Військово-повітряних сил Індонезії маршал Мохамад Тонні Харджоно не розкрив деталей графіка, закликавши дочекатися прибуття літаків.

Суперечливі дані про контракт

Параметри потенційної закупівлі залишаються не до кінця зрозумілими. За даними Republika, Джакарта в жовтні 2025 року підтвердила замовлення 42 експортних винищувачів J-10CE за схваленого бюджету близько 9 млрд доларів.

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Водночас малайзійське видання Defence Security Asia повідомляло, що в травні 2026 року керівник інформаційної служби Міністерства оборони Індонезії бригадний генерал Ріко Рікардо Сірайт заперечував існування угоди на 42 літаки вартістю 9 млрд доларів. У різних повідомленнях фігурували 12, 24 або 42 винищувачі. Також не уточнено, чи йдеться про нові J-10CE, чи про вживані J-10B із запасів китайських ВПС.

Поповнення змішаного авіапарку

J-10CE оснащений радаром з активною фазованою антенною решіткою та може застосовувати далекобійні ракети класу «повітря—повітря» PL-15E. Старіший J-10B має радар із пасивною фазованою антенною решіткою та озброєння попереднього покоління.

Якщо поставка відбудеться, Індонезія стане першим оператором китайського винищувача цього типу в Південно-Східній Азії та третім іноземним експлуатантом після Пакистану й Узбекистану. Китайські літаки можуть поповнити парк, до якого вже входять американські F-16, російські Су-27 і Су-30. Індонезія також замовила 42 французькі Rafale, поставки яких уже розпочалися, та уклала у 2025 році угоду з Туреччиною щодо 48 винищувачів KAAN.

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