AeroTime：印度尼西亚或于2027年4月接收J-10战机

印度尼西亚可能将在2027年4月左右接收首批中国成都J-10战斗机。AeroTime报道称，援引印度尼西亚媒体Republika Online的消息，该媒体于2026年10月5日写道，首批飞机预计将在约六个月后到位。

首批交付的战斗机数量尚未公布。印度尼西亚空军参谋长穆罕默德·托尼·哈尔约诺元帅未透露时间表细节，并呼吁等待飞机抵达。

有关合同的相互矛盾信息

潜在采购的具体参数仍不完全明确。据Republika报道，雅加达于2025年10月确认订购42架出口型J-10CE战斗机，获批预算约为90亿美元。

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与此同时，马来西亚媒体Defence Security Asia报道称，2026年5月，印度尼西亚国防部信息服务部门负责人、准将里科·里卡多·西赖特否认存在一份价值90亿美元、采购42架飞机的协议。不同报道中出现了12架、24架或42架战斗机。也尚未明确这些飞机是新的J-10CE，还是来自中国空军库存的二手J-10B。

补充混合机队

J-10CE配备有源相控阵雷达，并可使用PL-15E远程空对空导弹。较旧的J-10B配备无源相控阵雷达和上一代武器。

如果交付实现，印度尼西亚将成为东南亚首个运营这种中国战斗机的国家，也是继巴基斯坦和乌兹别克斯坦之后第三个外国运营方。这些中国飞机可补充印度尼西亚现有机队，该机队已包括美国F-16、俄罗斯苏-27和苏-30。印度尼西亚还订购了42架法国“阵风”战斗机，其交付已开始，并于2025年与土耳其就48架KAAN战斗机达成协议。

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