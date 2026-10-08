Indonezja może otrzymać J-10 w kwietniu 2027 roku — AeroTime

Indonezja może otrzymać pierwsze chińskie myśliwce Chengdu J-10 około kwietnia 2027 roku. Informuje o tym AeroTime, powołując się na indonezyjski portal Republika Online, który 5 października 2026 roku napisał, że pierwsza partia samolotów jest oczekiwana za około sześć miesięcy.

Liczby myśliwców w pierwszej dostawie nie podano. Szef sztabu Indonezyjskich Sił Powietrznych, marszałek Mohamad Tonny Harjono, nie ujawnił szczegółów harmonogramu, wzywając do oczekiwania na przylot samolotów.

Sprzeczne informacje o kontrakcie

Parametry potencjalnego zakupu pozostają nie do końca jasne. Według Republiki Dżakarta w październiku 2025 roku potwierdziła zamówienie 42 eksportowych myśliwców J-10CE przy zatwierdzonym budżecie wynoszącym około 9 mld dolarów.

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Jednocześnie malezyjski portal Defence Security Asia informował, że w maju 2026 roku szef służby informacyjnej Ministerstwa Obrony Indonezji, generał brygady Rico Ricardo Sirait, zaprzeczył istnieniu umowy na 42 samoloty o wartości 9 mld dolarów. W różnych doniesieniach pojawiały się 12, 24 lub 42 myśliwce. Nie sprecyzowano również, czy chodzi o nowe J-10CE, czy używane J-10B z zapasów chińskich sił powietrznych.

Uzupełnienie mieszanego parku lotniczego

J-10CE jest wyposażony w radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym i może używać rakiet powietrze–powietrze PL-15E dalekiego zasięgu. Starszy J-10B ma radar z pasywnym skanowaniem elektronicznym oraz uzbrojenie poprzedniej generacji.

Jeśli dostawa dojdzie do skutku, Indonezja stanie się pierwszym operatorem chińskiego myśliwca tego typu w Azji Południowo-Wschodniej oraz trzecim zagranicznym użytkownikiem po Pakistanie i Uzbekistanie. Chińskie samoloty mogą uzupełnić flotę, która obejmuje już amerykańskie F-16 oraz rosyjskie Su-27 i Su-30. Indonezja zamówiła również 42 francuskie Rafale, których dostawy już się rozpoczęły, oraz zawarła w 2025 roku umowę z Turcją dotyczącą 48 myśliwców KAAN.

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