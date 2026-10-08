Индонезия может получить J-10 в апреле 2027 года — AeroTime

Индонезия может получить первые китайские истребители Chengdu J-10 примерно в апреле 2027 года. Об этом сообщает AeroTime со ссылкой на индонезийское издание Republika Online, которое 5 октября 2026 года написало об ожидании первой партии самолетов приблизительно через шесть месяцев.

Количество истребителей в первой поставке не называлось. Начальник штаба Военно-воздушных сил Индонезии маршал Мохамад Тонни Харджоно не раскрыл деталей графика, призвав дождаться прибытия самолетов.

Противоречивые данные о контракте

Параметры потенциальной закупки остаются не до конца ясными. По данным Republika, Джакарта в октябре 2025 года подтвердила заказ 42 экспортных истребителей J-10CE при утвержденном бюджете около 9 млрд долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время малайзийское издание Defence Security Asia сообщало, что в мае 2026 года глава информационной службы Министерства обороны Индонезии бригадный генерал Рико Рикардо Сирайт отрицал существование соглашения на 42 самолета стоимостью 9 млрд долларов. В различных сообщениях фигурировали 12, 24 или 42 истребителя. Также не уточняется, идет ли речь о новых J-10CE или о подержанных J-10B из запасов китайских ВВС.

Пополнение смешанного авиапарка

J-10CE оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой и может применять дальнобойные ракеты класса «воздух—воздух» PL-15E. Более старый J-10B имеет радар с пассивной фазированной антенной решеткой и вооружение предыдущего поколения.

Если поставка состоится, Индонезия станет первым оператором китайского истребителя этого типа в Юго-Восточной Азии и третьим зарубежным эксплуатантом после Пакистана и Узбекистана. Китайские самолеты могут пополнить парк, в который уже входят американские F-16, российские Су-27 и Су-30. Индонезия также заказала 42 французских Rafale, поставки которых уже начались, и заключила в 2025 году соглашение с Турцией относительно 48 истребителей KAAN.

Читай нас в