Рубіо заявив про дипломатичні зусилля США для Great Sea Interconnector — Cyprus Mail

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон використовуватиме дипломатичні зусилля для просування будівництва Great Sea Interconnector — проєкту, який має з’єднати енергомережі Кіпру, Греції та Ізраїлю. Про це він сказав грецькій газеті Kathimerini, повідомляє Cyprus Mail.

Підтримка США

Рубіо назвав диверсифікацію енергопостачання та ланцюгів постачання одним із пріоритетів. Він згадав війну Росії — держави-агресора — проти України, ситуацію в Ормузькій протоці, пов’язану з Іраном, а також ситуацію в Червоному морі за участі хуситів як чинники, що нагадують про потребу диверсифікації.

За словами держсекретаря, США усвідомлюють наявність потенційних перешкод для реалізації інтерконектора. Він зазначив, що Вашингтон нагадуватиме всім сторонам про важливість цього проєкту та сподівається знайти рішення. Водночас Рубіо наголосив, що чутливі питання доцільніше обговорювати приватно, а не через медіа.

Відповідаючи на запитання про можливе посередництво США між країнами-учасницями проєкту та Туреччиною, Рубіо не став обговорювати чутливі питання публічно. Водночас він сказав, що США постійно контактують із Туреччиною та розраховують, що ці зв’язки можуть допомогти під час таких обговорень.

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Суперечка щодо морських досліджень

Грецький уряд, як очікується, найближчими тижнями видасть навігаційне попередження Navtex про заплановані дослідження морського дна для прокладання кабелю між Кіпром і Критом. Воно може стосуватися вод, на які претендують і Греція, і Туреччина.

Суперечливі претензії вже перешкоджали дослідженням на маршруті між Кіпром та Грецією. У 2024 році Туреччина направила військові кораблі після того, як італійське дослідницьке судно Ievoli Reulme зайшло у води, які Анкара вважає своїми; Греція також скерувала до району військові кораблі.

Розбіжності пов’язані з питанням, чи формують острови власні виключні економічні зони. Греція та Республіка Кіпр посилаються на Конвенцію ООН з морського права і стверджують, що формують, тоді як Туреччина, яка не є її учасницею, дотримується іншої позиції.

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