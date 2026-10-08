美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，华盛顿将通过外交努力推动Great Sea Interconnector的建设。该项目旨在连接塞浦路斯、希腊和以色列的电网。他在接受希腊报纸Kathimerini采访时作出上述表态，Cyprus Mail报道。

美国支持

鲁比奥称，能源供应和供应链多元化是优先事项之一。他提及俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争、与伊朗有关的霍尔木兹海峡局势，以及涉及胡塞武装的红海局势，称这些因素提醒人们多元化的必要性。

这位国务卿表示，美国意识到实施该互联项目可能面临潜在障碍。他指出，华盛顿将提醒各方该项目的重要性，并希望找到解决方案。同时，鲁比奥强调，敏感问题更适合私下讨论，而非通过媒体讨论。

在回答有关美国是否可能在项目参与国与土耳其之间进行调解的问题时，鲁比奥没有公开讨论敏感问题。不过，他表示，美国一直与土耳其保持联系，并期待这些关系能够在此类讨论中发挥帮助作用。

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海洋勘测争议

预计希腊政府将在未来几周发布Navtex航行警告，涉及在塞浦路斯与克里特岛之间铺设电缆而计划进行的海床勘测。该警告可能涉及希腊和土耳其均声称拥有主张的水域。

相互冲突的主张已阻碍塞浦路斯与希腊之间线路的勘测。2024年，意大利科考船Ievoli Reulme进入安卡拉认为属于自己的水域后，土耳其派遣军舰；希腊也向该地区派遣了军舰。

分歧与岛屿是否形成自身专属经济区的问题有关。希腊和塞浦路斯共和国援引《联合国海洋法公约》，并主张岛屿形成专属经济区；而并非该公约缔约方的土耳其持不同立场。

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