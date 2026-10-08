Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет использовать дипломатические усилия для продвижения строительства Great Sea Interconnector — проекта, который должен соединить энергосети Кипра, Греции и Израиля. Об этом он сказал греческой газете Kathimerini, сообщает Cyprus Mail.

Поддержка США

Рубио назвал диверсификацию энергоснабжения и цепочек поставок одним из приоритетов. Он упомянул агрессивную войну России против Украины, ситуацию в Ормузском проливе, связанную с Ираном, а также ситуацию в Красном море с участием хуситов как факторы, напоминающие о необходимости диверсификации.

По словам госсекретаря, США осознают наличие потенциальных препятствий для реализации интерконнектора. Он отметил, что Вашингтон будет напоминать всем сторонам о важности этого проекта и надеется найти решения. В то же время Рубио подчеркнул, что чувствительные вопросы целесообразнее обсуждать в частном порядке, а не через СМИ.

Отвечая на вопрос о возможном посредничестве США между странами-участницами проекта и Турцией, Рубио не стал публично обсуждать чувствительные вопросы. В то же время он сказал, что США постоянно контактируют с Турцией и рассчитывают, что эти связи могут помочь во время таких обсуждений.

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Спор о морских исследованиях

Ожидается, что греческое правительство в ближайшие недели выпустит навигационное предупреждение Navtex о планируемых исследованиях морского дна для прокладки кабеля между Кипром и Критом. Оно может касаться вод, на которые претендуют и Греция, и Турция.

Противоречивые претензии уже препятствовали исследованиям на маршруте между Кипром и Грецией. В 2024 году Турция направила военные корабли после того, как итальянское исследовательское судно Ievoli Reulme вошло в воды, которые Анкара считает своими; Греция также направила в район военные корабли.

Разногласия связаны с вопросом о том, формируют ли острова собственные исключительные экономические зоны. Греция и Республика Кипр ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву и утверждают, что формируют, тогда как Турция, не являющаяся ее участницей, придерживается другой позиции.

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