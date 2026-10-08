Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Waszyngton wykorzysta działania dyplomatyczne, aby wesprzeć budowę Great Sea Interconnector — projektu, który ma połączyć sieci energetyczne Cypru, Grecji i Izraela. Powiedział o tym greckiej gazecie Kathimerini, informuje Cyprus Mail.

Wsparcie USA

Rubio nazwał dywersyfikację dostaw energii i łańcuchów dostaw jednym z priorytetów. Wskazał na wojnę agresywną Rosji przeciwko Ukrainie, sytuację w Cieśninie Ormuz związanej z Iranem, a także sytuację na Morzu Czerwonym z udziałem Huti jako czynniki przypominające o potrzebie dywersyfikacji.

Według sekretarza stanu USA są świadome potencjalnych przeszkód w realizacji interkonektora. Zaznaczył, że Waszyngton będzie przypominał wszystkim stronom o znaczeniu tego projektu i ma nadzieję znaleźć rozwiązania. Jednocześnie Rubio podkreślił, że wrażliwe kwestie lepiej omawiać prywatnie niż za pośrednictwem mediów.

Odpowiadając na pytanie o możliwe pośrednictwo USA między państwami uczestniczącymi w projekcie a Turcją, Rubio nie chciał publicznie omawiać wrażliwych kwestii. Jednocześnie powiedział, że USA są w stałym kontakcie z Turcją i liczą na to, że te relacje mogą pomóc podczas takich rozmów.

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Spór o badania morskie

Oczekuje się, że grecki rząd w najbliższych tygodniach wyda ostrzeżenie nawigacyjne Navtex dotyczące planowanych badań dna morskiego pod ułożenie kabla między Cyprem a Kretą. Może ono dotyczyć wód, do których roszczenia zgłaszają zarówno Grecja, jak i Turcja.

Sprzeczne roszczenia już utrudniały badania na trasie między Cyprem a Grecją. W 2024 roku Turcja wysłała okręty wojenne po tym, jak włoski statek badawczy Ievoli Reulme wpłynął na wody, które Ankara uważa za swoje; Grecja również skierowała w ten rejon okręty wojenne.

Rozbieżności dotyczą kwestii, czy wyspy tworzą własne wyłączne strefy ekonomiczne. Grecja i Republika Cypryjska powołują się na Konwencję ONZ o prawie morza i twierdzą, że tak jest, podczas gdy Turcja, która nie jest jej stroną, zajmuje inne stanowisko.

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