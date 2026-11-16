У Данії викрали колекційні картки Pokémon на понад 130 тисяч євро

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Поліція Данії розслідує пограбування магазину на півночі Копенгагена, де продають картки Pokémon. Невідомі в масках викрали колекційні предмети вартістю понад 130 тисяч євро.

Поліція розшукує п'ятьох чоловіків, які, за версією слідства, погрожували працівнику магазину в торговому центрі в Лінгбі, на півночі Копенгагена, предметом, який схожий на пістолет.

Після того зловмисники розбили вітрини та викрали картки. Повідомляється, що невідомі втекли з місця події на автомобілі.

У медіа зазначили, що колекційні картки Pokemon, створені за мотивами серії відеоігор, у яких гравці можуть ловити та тренувати фантастичних монстрів. Вони тривалий час користуються попитом у данців, а популярні або рідкісні картки продаються за великі суми.

Джерела: dpa, DR

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