W Danii skradziono kolekcjonerskie karty Pokémon o wartości ponad 130 tysięcy euro

Duńska policja prowadzi śledztwo w sprawie napadu na sklep na północy Kopenhagi, w którym sprzedawane są karty Pokémon. Nieznani sprawcy w maskach ukradli przedmioty kolekcjonerskie o wartości ponad 130 tysięcy euro.

Policja poszukuje pięciu mężczyzn, którzy – według wersji śledczych – grozili pracownikowi sklepu w centrum handlowym w Lingby, na północy Kopenhagi, przedmiotem przypominającym pistolet.

Następnie sprawcy rozbili gabloty i ukradli karty. Podano, że nieznani sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia samochodem.

W mediach zaznaczono, że kolekcjonerskie karty Pokemon powstały na podstawie serii gier wideo, w których gracze mogą łapać i trenować fantastyczne potwory. Od dawna cieszą się one popularnością wśród Duńczyków, a popularne lub rzadkie karty osiągają wysokie ceny.

Źródła: dpa, DR

Wcześniej w Kalifornii z ciężarówki skradziono kolekcjonerskie karty Pokémon o wartości ponad 963 tysięcy dolarów.

W Wielkiej Brytanii sprzedawcy kart Pokémon zgłosili prawdopodobne włamania do przesyłek pocztowych.

Twórcy gry Pokémon Go oskarżyli Ukraińców o plagiat.

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