В Дании похитили коллекционные карточки Pokémon на сумму более 130 тысяч евро

Полиция Дании расследует ограбление магазина на севере Копенгагена, где продаются карточки Pokémon. Неизвестные в масках похитили коллекционные предметы стоимостью более 130 тысяч евро.

Полиция разыскивает пятерых мужчин, которые, по версии следствия, угрожали сотруднику магазина в торговом центре в Лингби, на севере Копенгагена, предметом, похожим на пистолет.

После этого злоумышленники разбили витрины и похитили карточки. Сообщается, что неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле.

В СМИ отмечают, что коллекционные карточки Pokemon созданы по мотивам серии видеоигр, в которых игроки могут ловить и тренировать фантастических монстров. Они уже давно пользуются спросом у датчан, а популярные или редкие карточки продаются за большие суммы.

Источники: dpa, DR

Ранее в Калифорнии из грузовика похитили коллекционные карточки Pokémon на сумму более 963 тысяч долларов.

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