俄罗斯改变了全天候无人机袭击的战术——专家称

军事专家奥列格·日丹诺夫表示，俄军已改变了针对乌克兰领土全天候空袭的性质。 如果说9月份敌军曾大量使用喷气式无人机，那么到了10月底，他们又重新开始大规模使用“沙希德”和“格拉尼-2”等常规攻击型无人机， 试图同时对尽可能多的地区实施空袭。

据专家评估，由于无法大量囤积无人机库存，敌军主要采取“边生产边投放”的策略，仅在现有生产能力范围内发射无人机。

除无人机外，俄罗斯联邦每7至10天发射一次的弹道导弹仍构成威胁。 在日达诺夫看来，大规模袭击的主要目的是耗尽乌克兰的防空系统，并对社会施加心理压力，以迫使乌克兰在克里姆林宫设定的条件下投降。 与此同时，炮击的强度与重要的国际事件密切相关，特别是外交谈判和美国中期选举。

该专家指出，有效的应对措施包括对防空系统进行深度改造以拦截中短程目标、发展本国的导弹武器， 特别是弹道导弹，以及加大对俄罗斯境内军工企业及发射装置的系统性打击力度。

来源：UNN。

一架俄罗斯无人机击中波尔塔瓦一所学校附近，造成人员受伤。

在赫梅利尼茨基区，一处加油站因俄罗斯无人机残骸坠落而起火。两人受轻伤。

10月14日凌晨，卢茨克一处石油储备基地因遭敌方无人机击中而起火。火灾发生于凌晨2点左右。

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