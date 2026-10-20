Россия изменила тактику круглосуточных атак с использованием беспилотников — эксперт

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что российские войска изменили характер круглосуточных авиаударов по территории Украины. Если в сентябре противник активно применял реактивные беспилотники, то в конце октября вновь вернулся к массированному использованию обычных ударных БПЛА типов «Шахед» и «Герань-2», стараясь одновременно наносить авиаудары по как можно большему количеству регионов.

По оценке эксперта, враг действует преимущественно «с ходу» из-за ограниченных возможностей накопления больших складских запасов дронов, запуская их в пределах текущих объемов производства.

Помимо беспилотников, угрозу по-прежнему представляют баллистические ракеты, которые РФ применяет с периодичностью раз в 7–10 дней. По мнению Жданова, главная цель массированных атак заключается в истощении украинской системы ПВО и оказании психологического давления на общество с целью добиться капитуляции на условиях Кремля. В то же время интенсивность обстрелов приурочивается к важным международным событиям, в частности к дипломатическим переговорам и промежуточным выборам в США.

Эффективными контрмерами эксперт называет глубокую трансформацию системы ПВО для перехвата целей на малых и средних дальностях, развитие собственного ракетного вооружения, в частности баллистического, а также увеличение мощности системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и пусковым установкам на территории России.

Источник: УНН.

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