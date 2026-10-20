Сеть ОЛДИ временно закрыла магазин в Житомире из-за российского нападения

Магазин строительных товаров сети ОЛДИ, расположенный по адресу улица Витрука, 9 в Житомире, временно приостановил работу в результате вражеского обстрела.

Пресс-служба компании сообщила, что в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время ритейлер работает над скорейшим возобновлением деятельности торгового объекта и обещает отдельно сообщить о его открытии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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