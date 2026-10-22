В оккупированном Крыму по меньшей мере 314 украинцев незаконно лишены свободы

Во временно оккупированном Крыму по меньшей мере 314 человек незаконно лишены личной свободы, из которых 171 — представители коренного крымскотатарского народа. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Эльвин Кадыров в ходе 12-го ежегодного съезда Рабочей группы тюркских меньшинств и общин (FUEN TAG).

В ходе мероприятия участники утвердили план действий на 2026–2027 годы, одним из приоритетов которого является усиление международной защиты крымских татар, подвергающихся систематическим преследованиям со стороны РФ. Также представитель Омбудсмена обсудил вопросы правонарушений, незаконных заключений и принудительной мобилизации на оккупированных территориях с должностными лицами Северной Македонии и послом Турции.

Источник: Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

На территории временно оккупированного РФ Крыма фактически происходит геноцид украинцев и крымских татар, что не может быть принято цивилизованным обществом.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По неизвестным причинам в ходе рейда были задержаны шестеро жителей полуострова из разных населенных пунктов.



Российский суд приговорил к 17 годам лишения свободы крымского имама Раифа Февзиева за якобы участие в исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир».



В российском Южном окружном суде в Ростове-на-Дону огласили так называемые «приговоры» пятерым фигурантам дела крымских мусульман. В сумме им присудили 65 лет лишения свободы.

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