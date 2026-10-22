在暂时被占领的克里米亚，至少有314人被非法剥夺人身自由，其中171人是克里米亚鞑靼族原住民。 乌克兰最高拉达人权专员代表埃尔文·卡迪罗夫在第12届突厥少数民族和社区工作组（FUEN TAG）年度会议上通报了这一情况。

会议期间，与会者通过了2026–2027年行动计划，其中一项优先事项是加强对遭受俄罗斯联邦系统性迫害的克里米亚鞑靼人的国际保护。 此外，人权专员代表还与北马其顿官员及土耳其大使就被占领土上的违法行为、非法监禁和强制征兵等问题进行了讨论。

来源：乌克兰最高拉达人权专员办公室。

在被俄罗斯暂时占领的克里米亚地区，实际上正在发生针对乌克兰人和克里米亚鞑靼人的种族灭绝，这是文明社会所无法接受的。

需要指出的是，在被俄罗斯暂时占领的克里米亚，俄安全部队搜查了克里米亚鞑靼人的住所。出于未知原因，在此次突袭行动中，来自半岛不同地区的六名居民被拘留。



俄罗斯法院以所谓参与伊斯兰政党“伊斯兰解放党”（Hizb ut-Tahrir）为由，判处克里米亚伊玛目拉伊夫·费夫齐耶夫17年监禁。



在罗斯托夫-纳-多努的俄罗斯南部地区法院，针对克里米亚穆斯林案的五名涉案人员宣布了所谓的“判决”。他们共被判处65年监禁。

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