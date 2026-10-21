欧盟各国领导人将于11月26日至27日出席欧洲理事会特别会议，会议的主要议题将是2028至2034年欧盟多年期财政框架以及2027年对乌克兰的援助问题。 欧洲理事会主席办公室主任安东尼奥·科什蒂·佩德罗·卢尔蒂已向各成员国通报了相关计划。

未来几周内，安东尼奥·科什蒂的团队将与欧盟全部27个成员国的代表分别进行磋商，并根据磋商结果，在11月峰会召开前制定一份关于欧盟多年期预算的更新版谈判文件。 此外，欧盟领导层的日程还安排了11月13日在都柏林举行的人工智能非正式会议、2027年2月5日在阿尔登-比森举行的关于国防和竞争力的非正式峰会， 以及拟于2027年3月18日至19日在罗马举行的峰会，以纪念《罗马条约》签署70周年。

来源：《欧洲真相》。

乌克兰将在2026年底前从欧盟获得170亿欧元的预算支持，但这笔资金的发放将取决于必要改革的落实情况。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在斯特拉斯堡的欧洲议会发表演讲时表示了这一点。 他还保证，欧盟将参与资助乌克兰2027年的需求，并呼吁国际合作伙伴增加援助。

总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了批准《国家人权战略》的法令，该战略充分考虑了乌克兰的欧洲一体化进程。该文件旨在帮助乌克兰履行在欧盟入盟谈判框架内的国家义务。

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