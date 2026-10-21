Лидеры ЕС обсудят вопрос о финансировании Украины на специальном заседании 26–27 ноября

Лидеры стран Европейского Союза соберутся 26–27 ноября на специальное заседание Европейского совета, ключевыми темами которого станут многолетняя финансовая рамка ЕС на 2028–2034 годы и вопрос о финансировании Украины в 2027 году. О соответствующих планах послам государств-членов сообщил глава аппарата президента Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.

В ближайшие недели команда Антониу Кошти проведет отдельные консультации с представителями всех 27 стран блока, по результатам которых подготовит обновленный переговорный документ относительно многолетнего бюджета ЕС еще до начала ноябрьского саммита. Кроме того, в графике руководства ЕС запланирована неформальная встреча в Дублине 13 ноября, посвященная искусственному интеллекту, неформальный саммит по вопросам обороны и конкурентоспособности в Альден-Бизене 5 февраля 2027 года, а также саммит 18–19 марта 2027 года, который предлагается провести в Риме по случаю 70-летия подписания Римского договора.

Источник: «Европейская правда».

Украина должна получить 17 миллиардов евро бюджетной поддержки от Евросоюза до конца 2026 года, однако эти средства будут зависеть от выполнения необходимых реформ. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Он также заверил, что ЕС будет участвовать в финансировании потребностей Украины в 2027 году и призвал международных партнеров увеличить помощь.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Национальной стратегии в сфере прав человека, которая учитывает евроинтеграционный курс Украины. Документ должен помочь выполнить обязательства государства в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

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