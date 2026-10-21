Украина рискует недоосуществить экспорт 35 миллионов тонн продовольствия до конца года

Украинская аграрная отрасль к концу 2026 года может недополучить около 35 миллионов тонн продовольственного экспорта из-за блокировки морских портов и затянувшегося кризиса на логистических маршрутах.

Текущий месячный объем экспорта агропродукции составляет всего 2,4 миллиона тонн, что вдвое меньше показателей докризисного периода и приводит к ежемесячным потерям валютной выручки государства в размере до 500 миллионов евро.

Основной причиной снижения показателей является отсутствие полноценного водного сообщения, ведь имеющиеся экспортные мощности покрывают лишь 10–15% реальных потребностей рынка.

Источник: «Экономическая правда».

Продовольственная инфляция в мире может ускориться уже в ближайшие месяцы и оставаться высокой до конца 2027 года. Причиной могут стать накопившиеся перебои с поставками продуктов, которые способны повлиять и на цены в Украине.

Украина обсуждает с Турцией, Индией и Египтом возобновление зернового коридора — Bloomberg

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